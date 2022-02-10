تعرف على مباريات «الخميس» من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع مباراتين في الأسبوع العاشر للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

على ملعب بنينا، الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة 27 نقطة، يستضيف خليج سرت عاشر المجموعة برصيد 3 نقاط، المباراة ستنطلق بداية من السادسة مساء.

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وعلى ملعب أجدابيا، الهلال رابع المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، يحل ضيفًا على التعاون خامس المجموعة برصيد 11 نقطة بداية من الثالثه مساء.

وغدًا الجمعة، ستقام مباراة واحدة دارنس يحل ضيفًا على النصر بملعب بنينا بداية من السادسة مساء.

وبعد غد السبت، ستقام مباراتان، ملعب الجميل سيشهد لقاء المدينة والخمس، وعلى ملعب الزاوية فريق المحلة يحل ضيفًا على الأولمبي.

والأحد وفي ختام الجولة العاشرة، ملعب مصراتة سيشهد ديربي المدينة بين السويحلي والاتحاد المصراتي.

وتم تأجيل مباراتي الاتحاد وأبوسليم، والأهلي طرابلس والشط، لارتباط ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس في دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي.