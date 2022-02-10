اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بصالة نادي النصر الإماراتي بمدينة دبي بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة في نسختها الـ24.

واليوم سيتجدد الموعد مع مباراتين لفرق المجموعة الأولى، تونس ستلاقي الأردن، وليبيا ستواجه الإمارات.

- المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

- ليبيا تلتقي تونس في عربية السلة بعد فوز الإمارات والجزائر في الافتتاح (صور)

- تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية

وأمس، جرت مباراتان في البطولة، وقدم منتخب ليبيا أداءً متميزًا نال الإعجاب في مباراته أمام تونس التي فقدها بفارق نصف سلة فقط.

سير المباراة

الربع الأول انتهى بتقدم تونس وبفارق 4 نقاط 17/ 13 وفي الربع الثاني وسع منتخب تونس إلى 10 نقاط 36/ 26، والربع الثالث كانت الأفضلية فيها للمنتخب الليبي الذي تمكن من تسجيل 21 نقطة مقابل 10 نقاط لتونس، لتصبح النتيجة لصالح ليبيا 47/ 46، والربع الرابع والأخير تميز بالإثارة وتقارب النتيجة التي انتهت لصالح تونس 64 /63.

وفي البطولة ذاتها، تمكن منتخب لبنان من تحقيق فوز عريض على منتخب الصومال، وبفارق وصل إلى 38 نقطة، الربع الأول انتهى لصالح لبنان 30/ 13، وأضاف في الربع الثاني 23 نقطة مقابل 18 للصومال ليتقدم لبنان 53/ 31، ووسع لبنان الفارق في الربع الثالث وبنتيجة 83 /49 وحافظ لبنان على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 115/ 77.