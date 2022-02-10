Atwasat

اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 10 فبراير 2022, 12:40 مساء
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»
المنتخب الليبي لكرة السلة. (الإنترنت)
alwasat radio

تتواصل بصالة نادي النصر الإماراتي بمدينة دبي بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة في نسختها الـ24.

واليوم سيتجدد الموعد مع مباراتين لفرق المجموعة الأولى، تونس ستلاقي الأردن، وليبيا ستواجه الإمارات.

- المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
- ليبيا تلتقي تونس في عربية السلة بعد فوز الإمارات والجزائر في الافتتاح (صور)
- تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية

وأمس، جرت مباراتان في البطولة، وقدم منتخب ليبيا أداءً متميزًا نال الإعجاب في مباراته أمام تونس التي فقدها بفارق نصف سلة فقط.

سير المباراة
الربع الأول انتهى بتقدم تونس وبفارق 4 نقاط 17/ 13 وفي الربع الثاني وسع منتخب تونس إلى 10 نقاط 36/ 26، والربع الثالث كانت الأفضلية فيها للمنتخب الليبي الذي تمكن من تسجيل 21 نقطة مقابل 10 نقاط لتونس، لتصبح النتيجة لصالح ليبيا 47/ 46، والربع الرابع والأخير تميز بالإثارة وتقارب النتيجة التي انتهت لصالح تونس 64 /63.

وفي البطولة ذاتها، تمكن منتخب لبنان من تحقيق فوز عريض على منتخب الصومال، وبفارق وصل إلى 38 نقطة، الربع الأول انتهى لصالح لبنان 30/ 13، وأضاف في الربع الثاني 23 نقطة مقابل 18 للصومال ليتقدم لبنان 53/ 31، ووسع لبنان الفارق في الربع الثالث وبنتيجة 83 /49 وحافظ لبنان على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 115/ 77.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
بليحق: توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

بليحق: توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
حدوته ليبية

حدوته ليبية
ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا

ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف
قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
فوز «السويحلي» و«الأهلي طرابلس» في «رباعي الطائرة»
فوز «السويحلي» و«الأهلي طرابلس» في «رباعي الطائرة»
الناجي يوجه طلبا لوزارة الرياضة بشأن دعم الأندية
الناجي يوجه طلبا لوزارة الرياضة بشأن دعم الأندية
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
المزيد
بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في ......
تعرف على مباريات «الخميس» من الدوري الممتاز
تعرف على مباريات «الخميس» من الدوري الممتاز...
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»...
الناجي يوجه طلبا لوزارة الرياضة بشأن دعم الأندية
الناجي يوجه طلبا لوزارة الرياضة بشأن دعم الأندية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط