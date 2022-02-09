الناجي يوجه طلبا لوزارة الرياضة بشأن دعم الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب عبدالسلام الناجي، المدير التنفيذي لنادي «الصقور»، وزارة الرياضة بتقديم دعم عيني، والاهتمام بالبنية التحتية للأندية الرياضية، بدلًا عن تقديم الدعم النقدي وتسليم المال بشكل مباشر.

وقال عبدالسلام الناجي، فى تصريحات لإذاعية «راديو الشبابية»، إنه على الاتحاد الليبي لكرة القدم، تقديم رؤية شاملة والابتعاد عن التخبط والعمل العشوائي.

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وكشف في تصريحاته أن نادي «الصقور» بصدد إنشاء مشروع استثماري قوي سيجعل النادي يعتمد على نفسه.