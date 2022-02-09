Atwasat

قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 09 فبراير 2022, 07:05 مساء
قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف
اجتماع سابق لوزير الرياضة. (الإنترنت)
alwasat radio

يترقب الوسط الرياضي الليبي، بحالة من التفاؤل، صدور قانون عام الرياضة الجديد، الذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن المشهد الرياضي أصبح مرتبكًا بعدما طالبت عدة شخصيات رياضية في البرلمان الليبي، بإيقاف هذا القانون، حيث توجه وفد رياضي من اللجنة الأولمبية والأندية لمدينة طبرق للقاء المسؤوليين في مجلس النواب الذين يرفضون هذا القانون بشكله الحالي.

- مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون عام الرياضة
- الاتحادات تطلب إعادة عرض مسودة قانون الرياضة لدراستها بوقت كافٍ
- بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
- اللجنة الأولمبية الليبية تسجل اعتراضا على بعض نقاط قانون الرياضة

وترى وزارة الرياضة أن هذا القانون يشكل نقلة إيجابية، وأن مواده جاءت بعد عمل كبير من لجنة تكونت من 22 عضوًا، أغلبهم من الخبرات الرياضية المعروفة، وقدمت عصارة جهدها بعد زيارة عدة مدن ليبية. 

وعلمت «الوسط» أن من أبرز المشاكل والنقاط المعترض عليها موضوع المحكمة الرياضية والاستقلالية المالية، وموضوع سيادة الدولة في المجال الرياضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري ...
الترسانة يتأهل للدور الثاني بتصفيات كأس ليبيا على حساب الحميدية بثلاثية
الترسانة يتأهل للدور الثاني بتصفيات كأس ليبيا على حساب الحميدية ...
الأهلي طرابلس جاهز لبيراميدز في «الكونفدرالية» بتعادل أمام كليوباترا
الأهلي طرابلس جاهز لبيراميدز في «الكونفدرالية» بتعادل أمام ...
أبوكرازة يترأس نادي المدينة بقرار وزاري جديد
أبوكرازة يترأس نادي المدينة بقرار وزاري جديد
الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي يتبارى مع الأهلي بنغازي في رباعي الطائرة
الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي يتبارى مع الأهلي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
المزيد
قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف
قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف...
«أبوحلالة» يفوز بجائزة أفضل مدرب لسباق الخيل
«أبوحلالة» يفوز بجائزة أفضل مدرب لسباق الخيل...
انتهت عبر قناة «WTV».. الصداقة 3-0 شباب الجبل
انتهت عبر قناة «WTV».. الصداقة 3-0 شباب الجبل...
الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي يتبارى مع الأهلي بنغازي في رباعي الطائرة
الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي يتبارى مع ......
أبوكرازة يترأس نادي المدينة بقرار وزاري جديد
أبوكرازة يترأس نادي المدينة بقرار وزاري جديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط