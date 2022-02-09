قانون عام الرياضة بين الصدور والإيقاف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

يترقب الوسط الرياضي الليبي، بحالة من التفاؤل، صدور قانون عام الرياضة الجديد، الذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن المشهد الرياضي أصبح مرتبكًا بعدما طالبت عدة شخصيات رياضية في البرلمان الليبي، بإيقاف هذا القانون، حيث توجه وفد رياضي من اللجنة الأولمبية والأندية لمدينة طبرق للقاء المسؤوليين في مجلس النواب الذين يرفضون هذا القانون بشكله الحالي.

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وترى وزارة الرياضة أن هذا القانون يشكل نقلة إيجابية، وأن مواده جاءت بعد عمل كبير من لجنة تكونت من 22 عضوًا، أغلبهم من الخبرات الرياضية المعروفة، وقدمت عصارة جهدها بعد زيارة عدة مدن ليبية.

وعلمت «الوسط» أن من أبرز المشاكل والنقاط المعترض عليها موضوع المحكمة الرياضية والاستقلالية المالية، وموضوع سيادة الدولة في المجال الرياضة.