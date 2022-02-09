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«أبوحلالة» يفوز بجائزة أفضل مدرب لسباق الخيل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 09 فبراير 2022, 04:21 مساء
«أبوحلالة» يفوز بجائزة أفضل مدرب لسباق الخيل
الهيئة العامة لسباق الخيل تعلن فوز مسعود مختار أبوحلالة بجائزة أفضل مدرب للعام 2021. (الإنترنت)
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أعلنت الهيئة العامة لسباق الخيل فوز مسعود مختار أبوحلالة بجائزة أفضل مدرب للعام الماضي 2021.

وجاء فوز أبوحلالة بمجموع المشاركات 106 مشاركات ومجموعة من الجوائز التي حصل عليها خلال العام 2021.

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وتُشرف الهيئة العامة لسباق الخيل على سباقات الحلبة وهي هيئة مستقلة بقرار من الحكومة ولها اهتمام بما يتعلق بأنساب الخيول وإدارة تحت اسم إدارة كتاب الأنساب.

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