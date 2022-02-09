انتهت عبر قناة «WTV».. الصداقة 3-0 شباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق كرة القدم الأول بنادي الصداقة بثلاثية نظيفة أمام فريق شباب الجبل، بعدما انطلقت أولى مباريات دور الإياب أو الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

جمعت المباراة قطبي مدينة شحات، الصداقة سادس المجموعة الأولى ليرفع رصيده بعد الفوز إلى 13 نقطة مع جاره شباب الجبل ثامن المجموعة بثماني نقاط الذي بقى بنفس الرصيد.

لمشاهدة تسجيل مباراة الصداقة وشباب الجبل عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

وغدًا الخميس 10 فبراير، يتجدد الموعد مع مباراتين: الأهلي بنغازي يستضيف خليج سرت على ملعب بنينا، والهلال يحل ضيفًا على التعاون بملعب أجدابيا.

مباراة الصداقة وشباب الجبل. (صورة مثبتة من الفيديو)