الأهلي طرابلس جاهز لبيراميدز في «الكونفدرالية» بتعادل أمام كليوباترا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت، الإثنين، مباراة ودية جمعت الأهلي طرابلس وفريق سيراميكا كليوباترا أحد أندية الدوري الممتاز المصري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، خلال معسكر فريق الأهلي المقام في القاهرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز المصري في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية».

المباراة كانت قوية وشهدت ندية بين الفريقين وكانت فرصة لمدرب الأهلي طرابلس الجديد، التونسي فتحي الجبال، لتجريب عدة لاعبين خلال مجريات المباراة للتعرف عليهم بعد تعاقد إدارة النادي معهم.

سجل هدف الأهلي طرابلس أحمد القديري، وتأتي المباراة استعدادا لدور المجموعات بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية أمام فريق بيراميدز المصري الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموع الثانية، وتقام المباراة الثانية لفريق الأهلي طرابلس أمام الصفاقسي التونسي في العشرين من فبراير الجاري بملعب شهداء بنينا، والمباراة الثالثة أمام فريق زناكو الزمبي.