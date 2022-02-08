تعرف على مباريات الجولة الرابعة لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، عن مباريات الجولة الرابعة للدوري الليبي لكرة اليد، التي ستقام الجمعة المقبل 11 فبراير.

بصالة الزاوي ستقام مباراتان، حيث يلتقي «الأهلي طرابلس» و«الجزيرة»، و«الاتحاد» يواجه «الشرطة»، وبصالة بنغازي الجديدة ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع «النجمة» مع «النصر»، وتعقبها مباراة «بنغازي الجديدة» مع «المروج»، وفي ثالث المباريات «الهلال» يلتقي «الأهلي بنغازي».

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وجاء الترتيب قبل الجولة الرابعة كالتالي:

«الأهلي طرابلس» و«الجزيرة» برصيد 9 نقاط لكل منهما، ويليهما «الاتحاد» 7 نقاط، و«الهلال» و«الشرطة» و«الأهلي بنغازي» و«النجمة» برصيد 5 نقاط لكل منها، و«النصر» و«بنغازي الجديدة» برصيد 4 نقاط لكل منهما، وعاشرًا «المروج» بـ3 نقاط.

يشار إلى أن «الهلال» و«النصر» خاض كل منهما مباراتين فقط.