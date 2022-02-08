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ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش الليبي وعروض رياضية في حفل الختام (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 08 فبراير 2022, 03:29 مساء
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش الليبي وعروض رياضية في حفل الختام (صور)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
alwasat radio

اختُتمت، أمس الإثنين، بملعب الاتحاد العسكري بطرابلس منافسات الدوري التنشيطي والذي شارك فيه عشرين فريقًا من فرق وحدات الجيش الليبي على مدى أكثر من شهر.

جمعت المباراة النهائية في كرة القدم فريق إدارة المخابرة وفريق رئاسة حرس الحدود وتُوّج الأخير ببطولة الدوري التنشيطي بعد فوزه بهدف.

حضر مراسم الختام رئيس الاتحاد العسكري العميد عبدالناصر حسن عون ومدير إدارة التفتيش اللواء ركن جمال الحدودي ورئيس أركان حرس الحدود اللواء نوري شراطة ومدير إدارة التدريب نوري الشانوك ومدير إدارة المخابرة عبدالسلام عمر أبوالقاسم وممثل عن هيئة التنظيم والإدارة عميد إدريس الشريف وضابط ألعاب رئاسة أركان الدفاع الجوي العميد مصباح راقوابة والعميد عبدالسلام التائب معاون رئيس نادي الاتحاد العسكري.

وقبل انطلاق المباراة النهائية، جرت عدة عروض رياضية في عدة ألعاب؛ حيث جمعت مباراة الملاكمة عاصم دوكو وعوض وليد تحت إدارة الحكم الدولي هشام عثمان وإشراف المدرب الوطني العميد عبدالحكيم عمار، كما كانت هناك عروض في رفع الأثقال والثلاثي الحديدي والسهم والقوس والجودو؛ حيث قدم البطل الدولي بطل ليبيا وأفريقيا براء محمد عدة عروض قتالية وعروض للتايكواندو عن مدرسة الناشئين بالنادي وفريق الاتحاد العسكري، كما شاركت بطلة ألعاب القوى في رمي القرص رتاج سالم السائح في الظهور.

وبعد ختام المباراة النهائية تم تتويج الفريق البطل والوحدات العسكرية وتكريم أفضل لاعب وهداف بالبطولة وأفضل حارس وحكام وبعد تتويج حرس الحدود بالبطولة وإدارة المخابرة بالوصافة والترتيب الثالث لفريق هيئة التنظيم والإدارة حصل على لقب هداف وأحسن لاعب عبدالمالك حسن ولقب أفضل حارس وسام أبوشعالة وأفضل روح رياضية لهيئة العمليات بجانب تكريم الحكام صالح عمران الهمالي وعلي الترهوني وجمال عبدالناصر الشريف وعبدالحكيم السائح.

ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
السايح في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
السايح في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
السايح في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
السايح في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
السايح في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
السايح في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
تكريم الوسط في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
تكريم الوسط في ختام الدور التنشيطي لوحدات الجيش. (إنترنت)
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