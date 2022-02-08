الأردن تلتقي الإمارات في افتتاح سلة العرب وسط رقابة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بمدينة دبي بالإمارات بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة رجال، بمشاركة 7 منتخبات، بعد اعتذار سورية والمغرب في اللحظات الأخيرة.



ووزعت الفرق السبعة المشاركة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى: ليبيا وتونس والأردن والإمارات، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم: لبنان والجزائر والصومال.

مباريات المرحلة الأولى

مباراة الافتتاح، اليوم الثلاثاء 8 فبراير، ستجمع الأردن مع الإمارات، ويعقبها مباراة الجزائر والصومال.

الأربعاء 9 فبراير: المباراة الأولى ستجمع لبنان والصومال، ويعقبها مباراة ليبيا أمام تونس.

الخميس 10 فبراير: تونس تلتقي الأردن، ليبيا تتبارى مع الإمارات.

الجمعة 11 فبراير: تقام ثلاث مباريات، ليبيا تلتقي الأردن، والجزائر تتبارى مع لبنان، والإمارات تلتقي تونس.

السبت 12 فبراير: راحة لجميع الفرق.

الأحد 13 فبراير: ستقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

ثاني المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية يلتقي ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية يواجه رابع المجموعة الأولى.