طائرة السويحلي تجتاز الاتحاد المصراتي في رباعي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي، أمس الإثنين، الفوز على جاره الاتحاد المصراتي في المباراة التي جمعتهما بصالة مصراتة للألعاب الرياضية في ذهاب الدور الرباعي للتتويج.

المباراة تواصلت لأربعة أشواط، تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-20، 25-19) وكان الشوط الثالث التفوق فيه للاتحاد المصراتي بفارق نقطتين (25-23)، وعاد السويحلي ليتفوق بالشوط الرابع (25-19)، ليتفوق أيضًا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وأدار المباراة الحكمان حسين البركي وجلال دهان.

يشار إلى أن المباراة الأولى انتهت بفوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (21-25، 25-12، 25-27، 25-16، 15-8).

الترتيب بعد الجولة الأولى

السويحلي في الصدارة بـ3 نقاط وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس برصيد نقطتين وثالثًا الأهلي بنغازي بنقطة واحدة ورابعًا الاتحاد المصراتي دون نقاط.