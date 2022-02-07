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الأهلي طرابلس أمام الأهلي بنغازي في افتتاح رباعي الطائرة وعقوبات بالإيقاف والغرامات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 07 فبراير 2022, 04:38 مساء
الأهلي طرابلس أمام الأهلي بنغازي في افتتاح رباعي الطائرة وعقوبات بالإيقاف والغرامات
منافسات الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين 7 فبراير، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ذهاب الدور الربع للتتويج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة، بنظام التجمع، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلى والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازى.

مباراة الافتتاح ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازى بداية من الثالثة، ويعقبها مباراة السويحلي وجاره الاتحاد المصراتي بداية من الخامسة مساء.

بقية مباريات الدور الرباعي
غدا الثلاثاء 8 فبراير، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد المصراتى مع الأهلي بنغازي، بداية من الثالثة مساء، ويعقبها لقاء السويحلي والأهلي طرابلس بداية من الخامسة مساء.

الأربعاء 9 فبراير، آخر مباراتين فى ذهاب الرباعي المباراة الأولى، ستجمع الأهلي بنغازي والسويحلي، بداية من الثالثة مساء، ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتى بداية من الخامسة مساء.
يشار إلى أن إياب الدور الرباعي سيقام بمدينة طرابلس في مارس المقبل، والفريق الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.

وفى سياق متصل اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة حزمه من العقوبات على خلفية الأحداث التى وقعت فى مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في الدور السداسى، بإيقاف لاعب الأهلي طرابلس أنس خيري، ثلاث مباريات رسميه مع غرامة 1000 دينار.

أيضا إيقاف لاعب السويحلى عيسي محمد  ست مباريات وغرامة 1000 دينار، ومعاقبة مرافق نادي السويحلى حسين التهامي بعدم مرافقة فريقه لمدة سنة ميلادية وغرامة 3000 دينار، ومعاقبة إداري الأهلي طرابلس أيمن الطاهر الخبولي بعدم مرافقة فريقه لمدة سنه ميلادية وغرامه مالية قدرها 3000 دينار.

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