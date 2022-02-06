عميد بلدية سرت يتابع احتياجات نادي الخليج الرياضي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

في إطار الاهتمام بكل المؤسسات الرياضية بسرت، عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اجتماعًا مع رئيس نادي «خليج سرت» علي الرماش، بحضور عدد من أعضاء لجنة إدارة النادي، ومشرف الكرة حفيظ سالم.

وأكد عميد بلدية سرت، خلال اللقاء، وقوفه المستمر وبشكل جدي مع متطلبات الشباب بالمدينة وأولها نادي «خليج سرت» الرياضي، كما وجه عميد البلدية انتقادًا شديدًا اللهجة إلى كافة القطاعات والمؤسسات العاملة داخل المدينة، وذلك على خلفية تقاعسها عن الوقوف مع نادي «خليج سرت»، رغم توافر المبالغ المالية داخل كافة المؤسسات.