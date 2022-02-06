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«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 06 فبراير 2022, 12:19 مساء
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
تدريبات فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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يلتقي وديًّا فريق كرة القدم الأول بالنادي «الأهلي طرابلس» خلال معسكره الخارجي بمصر مع فريق «سيراميكا كليوبترا»، أحد أندية الدوري الممتاز المصري، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الرابعة مساءً، دون أن تكون المباراة الودية متاحة للنقل المرئي أو الحضور الجماهيري.

اللعب وديًّا مع فريق «سيراميكا كليوبترا» يأتي استعدادًا لملاقاة فريق «بيراميدز» في مستهل مباريات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

يشار إلى أن فريق «الأهلي طرابلس» عزز صفوفه قبل المواجهات الأفريقية والمحلية بعدة لاعبين، ويتواجد حاليًا في مصر منذ الخمس الماضي.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تدريبات فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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