سلة المنتخب الليبي جاهزة لتونس في البطولة العربية بدبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جرت أمس الجمعة، مباراة ودية بين المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة وفريق الزمالك المصري، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 78 مقابل 58.

وسيختتم المنتخب معسكره الخارجي في مصر وسيتوجه إلى دبي للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة؛ حيث أوقعت قرعة البطولة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات تونس والأردن والإمارات، فيما جاءت المجموعة الثانية مكونة من منتخبات لبنان وسورية والجزائر والمغرب والصومال.

وسيخوض المنتخب الوطني لكرة السلة أولى مبارياته مع المنتخب التونسي يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وكان المنتخب الوطني قد أجرى معسكرًا خارجيًا بمصر أجرى خلاله ثلاث مباريات ودية أمام بعض الفرق، الأولى كانت مع فريق الزهور وفاز فيها المنتخب بنتيجة (73-56)، وفي المباراة الثانية فاز على فريق الشرقية للدخان بنتيجة (65-47)، والثالثة الخسارة أمام الزمالك بنتيجة (78 مقابل 58).