الأهلي طرابلس يصل مصر استعدادا لبيراميدز في «الكونفدرالية» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، الخميس، بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر قصير، قبل ملاقاة فريق بيراميدز المصري في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن أولى منافسات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

وأجرى الفريق تدريبات في معسكره بالقاهرة، بعد أن عزَّز صفوفه تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال بعدة صفقات محلية وعدد من المحترفين.

مباراة الفريق الثانية في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» ستكون أمام فريق الصفاقسي التونسي في العشرين من فبراير الجاري بملعب شهداء بنينا.

فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)