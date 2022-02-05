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4 مباريات في مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد وسط قمة بين «الأهليان»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 05 فبراير 2022, 01:02 مساء
4 مباريات في مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد وسط قمة بين «الأهليان»
منافسات كرة اليد بالدوري الليبي. (فيسبوك)
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جرت، أمس الجمعة، بقاعة نادي بنغازي الجديدة، آخر مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد، وانتهت بفوز عريض للهلال على جاره النصر، بفارق 12 هدفًا (36-24).

وفي بقية نتائج الجولة الثانية بقاعة مدينة المرج، فاز الجزيرة على المروج (36-13)، وبقاعة بنغازي الجديدة جرت الخميس ثلاث مباريات انتهت بفوز النجمة على الشرطة (26-25)، وفاز الأهلي طرابلس على بنغازي الجديدة (31-17)، وفاز الاتحاد على الأهلي بنغازي (23-19).

واليوم السبت، يتجدد الموعد مع أربع مباريات في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد، وبقاعة المرج يستضيف فريق المروج فريق الشرطة.

وبقاعة نادي بنغازي الجديدة ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى، ستجمع النجمة والجزيرة، وتعقبها مباراة الاتحاد وبنغازي الجديدة، والمباراة الثالثة ستجمع الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس.

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