براعم الاتحاد والأهلي طرابلس في صدارة دوري كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تصدر براعم الاتحاد والأهلي طرابلس لكرة القدم ذهاب مسابقة براعم الممتاز والدرجة الأولى بمنطقة طرابلس، والتي تُقام بمشاركة 14 فريقًا موزعة على مجموعتين، جاء ترتيبها على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: تصدرها الاتحاد بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات و29 هدفًا وعليه 2 هدفين، جاء ثانيًا المدينة بـ13 نقطة و17 هدفًا وعليه 6 أهداف، وثالثًا المحلة بـ13 نقطة و11 هدفًا وعليه 12 هدفًا، ورابعًا الظهرة بـ7 نقاط و11 هدفًا وعليه 13 هدفًا، وخامسا اليرموك بـ4 نقاط و5 أهداف وعليه 16هدفًا.

جاء سادسًا الوحدة برصيد نقطتين و5 أهداف وعليه 11 هدفًا، وسابعًا ترهونة برصيد نقطتين وله 4 أهداف وعليه 28 هدفًا.

المجموعة الثانية يتصدرها براعم الأهلي طرابلس برصيد 16 نقطة و28 هدفًا وعليه 5 أهداف، وثانيًا الشط بـ14 نقطة و20 هدفًا وعليه 7 أهداف، وثالثًا المجد بـ9 نقاط و11 هدفًا وعليه 9 أهداف، ورابعًا أبوسليم بـ8 نقاط و11 هدفًا وعليه 13 هدفًا، وخامسًا الملعب الليبي بـ7 نقاط و11 هدفًا وعليه 20 هدفًا، وسادسًا الترسانة بـ6 نقاط و10 أهداف وعليه 11 هدفًا، وسابعًا الشرطة دون نقاط وهدف واحد وعليه 27 هدفًا.