منتخب السلة يتوجه للإمارات للمشاركة في عربية السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتوجه منتخب ليبيا إلى الإمارات، اليوم السبت، للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة التي ستُقام بدبي خلال الفترة من 8 حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 9 منتخبات وُزعت أمس الجمعة إلى مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى: ليبيا وتونس والأردن والإمارات، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم: لبنان وسورية والجزائر والمغرب.

مباريات المرحلة الأولى

الثلاثاء 8 فبراير: لبنان تواجه الصومال، وتونس تتبارى مع الجزائر، وثالث المباريات ستجمع الأردن مع الإمارات.

الأربعاء 9 فبراير: لبنان تواجه سورية، وليبيا تواجه تونس، والمغرب أمام الصومال.

الخميس 10 فبراير: الجزائر تواجه المغرب، وسورية أمام الصومال، وليبيا تتبارى مع الإمارات.

الجمعة 11 فبراير: تونس تواجه الأردن، وسورية تواجه المغرب، والجزائر تلعب أمام لبنان.

السبت 12 فبراير: المغرب تتبارى مع لبنان، والجزائر ضد الصومال، وليبيا أمام الأردن، والإمارات أمام تونس.

الأحد 13 فبراير: راحة لجميع الفرق.

الإثنين 14 فبراير: أول المجموعة الأولى ضد رابع

المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية يلعب أمام ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية يواجه رابع المجموعة الأولى.

يذكر أن منتخب السلة الليبي، خاض خلال معسكره الاستعدادي بمصر ثلاث مباريات وديه حقق الفوز في اثنتين على نادي الزهور (73-56)، وعلى الشرقية (65-47)، وفقد أمس الجمعة مباراته الثالثة أمام الزمالك (58-78).

نتيجة مباراة منتخب ليبيا والزمالك. (فيسبوك)

منتخب ليبيا لكرة السلة. (فيسبوك)