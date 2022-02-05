«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء الأحد الماضي، مواعيد وملاعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الإياب، بالنسخة الـ«47» من منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية (2021-2022). ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من مرحلة الإياب بمسابقة الدوري، بتاريخ 9 فبراير الجاري، وحسب الجدول المعلن من لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، فإنه جرى تأجيل أول مباراتين لكلٍ من الأهلي طرابلس والاتحاد، بسبب مشاركتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان من المقرر أن يواجه فريق «الأهلي طرابلس» نظيره «الشط»، ويواجه الاتحاد نظيره «أبوسليم».

وعن مواجهات الجولة الأولى، فستنطلق يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير بمباراة الصداقة وشباب الجبل، على ملعب شهداء بنينا، ضمن لقاءات المجموعة الأولى، في تمام الثالثة عصرا. وعن أولى مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، يلتقي فريق المدينة بنظيره الخمس في تمام الثالثة عصرا على ملعب الجميل.

وتتواصل المباريات للمجموعة الأولى الخميس 10 فبراير، بلقاء الأهلي بنغازي وخليج سرت، على ملعب شهداء بنينا، ومباراة التعاون والهلال، على ملعب أجدابيا. وتُختتم مباريات المجموعة الأولى، يوم الجمعة 11 فبراير، بمباراتين، حيث تجمع الأولى الأخضر والتحدي بملعب شيخ الشهداء، والثانية يواجه فيها النصر ضيفه دارنس، بملعب شهداء بنينا.

وتنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم السبت 12 فبراير، حيث يستضيف المدينة منافسه الخمس على ملعب الجميل، ويستقبل الأولمبي ضيفه المحلة على ملعب الزاوية. وتتواصل مباريات المجموعة الثانية، يوم الأحد 13 فبراير، بديربي مصراتة، حيث يواجه السويحلي منافسه التقليدي الاتحاد المصراتي.

مباريات الأسبوع الثاني من الدور الثاني

ومن المقرر أن تقام مباريات الأسبوع الثاني من الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، لفرق المجموعة الأولى، حيث تُقام يوم الأربعاء ثلاث مباريات ويواجه الهلال نظيره الصداقة على ملعب شهداء بنينا، في تمام الساعة الخامسة مساء، ويلعب التعاون أمام نظيره الأخضر على ملعب أجدابيا، في تمام الساعة الثالثة مساء، وفي اليوم نفسه يواجه شباب الجبل نظيره الأهلي بنغازي على ملعب شيخ الشهداء في تمام الثالثة مساء أيضا.

وتقام يوم الخميس، الموافق 17 فبراير مواجهة بين فريق التحدي أمام نظيره النصر، عل ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة الخامسة، قبل أن تقام مباراة أخرى في اليوم نفسه بين فريق خليج سرت ونظيره دارنس، على ملعب أجدابيا، في الثالثة عصرا.

وتقام مباريات فرق المجموعة الثانية في الأسبوع الثاني من إياب الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، حيث تقام مواجهة بين المدينة والشط على ملعب الجميل في تمام الساعة الثالثة، ومواجهة بين الخمس والأولمبي، على ملعب الخمس، في تمام الثالثة أيضا.

وتستأنف مباريات الأسبوع الثاني من المجموعة الثانية يوم السبت الموافق 19 فبراير، بمواجهة الاتحاد المصراتي أمام نظيره أبوسليم، في تمام الثالثة مساء، وفي التوقيت نفسه تقام مباراة بين المحلة ونظيره السويحلي. وفي الأسبوع الثاني تأجلت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، نظرا لمشاركتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن جميع المباريات ببطولة الدوري الليبي الممتاز، في الموسم الجاري تقام من دون حضور الجمهور.

ترتيب المجموعة الأولى

بطل مرحلة الذهاب «الأهلي بنغازي» 27 نقطة، و«الأخضر» 22 نقطة، و«النصر» ثالثا برصيد 16 نقطة، و«الهلال» 15 نقطة، و«التعاون» 11 نقطة، و«الصداقة» عشر نقاط، و«دارنس» تسع نقاط، و«شباب الجبل» ثماني نقاط، و«التحدي» خمس نقاط، و«خليج سرت» ثلاث نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

«الاتحاد» 19 نقطة، «الأهلي طرابلس» 16 نقطة، «السويحلي» 15 نقطة، «الأولمبي» و«الاتحاد المصراتي» 12نقطة، «المدينة» 11 نقطة، «أبوسليم» عشر نقاط، «المحلة» تسع نقاط، «خليج سرت» نقطتان.

بطل المرحلة

بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى فريق «الأهلي بنغازي» بالعلامة الكاملة 27 نقطة، من تسع جولات دون أي خسارة أو تعادل، ووصيف المجموعة الأولى فريق «الأخضر» بـ22 نقطة، وحل ثالثا فريق «النصر» برصيد 16 نقطة، وبطل مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية فريق «الاتحاد» برصيد 19 نقطة، خمسة فوز وأربعة تعادلات ولم يخسر أي مباراة، ووصيف المجموعة الثانية فريق «الأهلي طرابلس»، الذي تعثر في المباريات الأولى من خلال خسارة في الأسبوع الثاني أمام «الاتحاد»، والتعادل في أربع مباريات، والفوز في أربع مباريات برصيد 16 نقطة، وثالث المجموعة الثانية فريق «السويحلي» برصيد 15 نقطة، فاز في أربع مباريات، وثلاثة تعادلات وخاسرتان.