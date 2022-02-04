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تعرف على موعد ومنافسي المنتخب الوطني في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 04 فبراير 2022, 07:30 مساء
تعرف على موعد ومنافسي المنتخب الوطني في «عربية السلة»
المنتخب الوطني لكرة السلة. (الإنترنت)
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جرت اليوم قرعة بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، وتم توزيع الفرق الـ9 المشاركة إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات، ليبيا وتونس، والأردن والإمارات. فيما جاءت المجموعة الثانية من منتخبات لبنان وسوريا والجزائر والمغرب والصومال.

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مباريات المرحلة الأولى
الثلاثاء 8 فبراير 2022: لبنان تواجه الصومال وتونس تتبارى مع الجزائر، وثالث المباريات ستجمع الأردن مع الإمارات. 

الأربعاء 9 فبراير 2022: لبنان تواجه سوريا وليبيا تواجه تونس، والمغرب أمام الصومال.

الخميس 10 فبراير 2022: الجزائر تلعب أمام المغرب، سوريا تواجه الصومال، وليبيا تتبارى مع الإمارات.

الجمعة 11 فبراير 2022: تونس ضد الأردن، وسوريا تواجه المغرب والجزائر  تلعب أمام لبنان.

السبت 12 فبراير 2022: المغرب تتبارى مع لبنان، والجزائر ضد الصومال، ليبيا أمام الأردن، والإمارات  ضد تونس.

الاحد 12 فبراير 2022: راحة لكل الفرق.

الإثنين 13 فبراير 2022: أول المجموعة الأولى ضد رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية يلعب أمام ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية يواجه رابع المجموعة الأولى.

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