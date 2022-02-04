يد الهلال تواجه النصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام اليوم الجمعة، بقاعة نادي بنغازي الجديدة آخر مباريات الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد، وتجمع الجارين الهلال أمام نظيره النصر.

وفي ذات الجولة جرت أمس الخميس أربع مباريات، أسفرت على النتائج التالية:

- 4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

- حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد

- انطلاق موسم كرة اليد بالكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس

بقاعة مدينة المرج الجزيرة فاز على مستضيفه المروج بنتيجة 36 /13. وبقاعة بنغازي الحديدة جرت ثلاث مباريات انتهت بفوز النجمة على الشرطة بفارق هدف واحد 26 / 25. وفوز الأهلي طرابلس على بنغازي الجديدة 31 /17، وفوز الاتحاد على الأهلي بنغازي 23 مقابل 19.