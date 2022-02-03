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المسابقات تصدر جدول مباريات الأسبوعين الأول والثاني من إياب الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 03 فبراير 2022, 01:01 مساء
المسابقات تصدر جدول مباريات الأسبوعين الأول والثاني من إياب الدوري الممتاز
مباراة من الدوري الليبي الممتاز. (الإنترنت)
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الأول والثاني من الدوري الليبي الممتاز، مرحلة الإياب في المجموعتين الأولى والثانية، والتي ستنطلق في التاسع من شهر فبراير.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الأولى:
الأربعاء 9 فبراير: الصداقة يلتقي شباب الجبل في ملعب شهداء بنينا.

الخميس 10 فبراير: الأهلي بنغازي يلتقي خليج سرت بملعب شهداء بنينا والتعاون يلتقي الهلال بملعب أجدابيا.

الجمعة 11 فبراير: الأخضر يلتقي التحدي بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء والنصر يلتقي درانس بملعب شهداء بنينا.

المجموعة الثانية.
السبت 12 فبراير: المدينة يلتقي الخمس بملعب الجميل والأولمبي يلتقي المحلة بملعب الزواية.

الأحد 13 فبراير: الاتحاد المصراتي يلتقي السويحلي في دربي مصراتة بملعب مصراتة.

وأجلت لجنة المسابقات مباراة الأهلي طرابلس والشط والاتحاد وأبوسليم.

مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الأولى:
الأربعاء 16 فبراير: تُجرى ثلاث مباريات؛ حيث يلتقي الهلال مع الصداقة بملعب شهداء بنينا، والتعاون يلتقي الأخضر بملعب أجدابيا، وشباب الجبل يلتقي الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

الخميس 17 فبراير: التحدي يلتقي النصر بملعب شهداء بنينا وخليج سرت يلتقي درانس بملعب أجدابيا.

المجموعة الثانية الأسبوع الثاني:
الجمعة 18 فبراير: الميدنة يلتقي الشط بملعب الجميل، والخمس يلتقي الأولمبي بملعب الخمس.

السبت 19 فبراير: الاتحاد المصراتي يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة والمحلة يلتقي أبوسليم بملعب أبو سليم.

وأجلت لجنة المسابقات مباراة دربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس.

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