4 مباريات اليوم في الجولة الثانية لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الخميس، الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد، بإقامة 4 مباريات، بقاعة المرج الجزيرة يحل ضيفًا على المروج.

وبقاعة نادي بنغازي الجديدة ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى تجمع الشرطة والنجمة، ويعقبها لقاء بنغازي الجديدة والأهلي طرابلس، والمباراة الثالثة ستجمع الاتحاد والأهلي بنغازي.

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والجمعة ستُقام بقاعة بنغازي الجديدة، آخر مباريات الجولة الثانية وتجمع الهلال والنصر.

وكانت نتائج الجولة الأولى كالآتي:

النصر× المروج: 21 / 17.

الأهلي بنغازي× النجمة: 27 / 25.

تعادل الهلال× بنغازي الجديدة: 28 / 28.

الجزيرة× الاتحاد: 30 / 27.

الأهلي طرابلس × الشرطة 18/ 15.