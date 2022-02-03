Atwasat

4 مباريات اليوم في الجولة الثانية لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 03 فبراير 2022, 12:23 مساء
4 مباريات اليوم في الجولة الثانية لدوري اليد
مباراة للأهلي بنغازي في كرة اليد. (صفحة كرة اليد الليبية عبر فيسبوك)
alwasat radio

تنطلق، اليوم الخميس، الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد، بإقامة 4 مباريات، بقاعة المرج الجزيرة يحل ضيفًا على المروج.

وبقاعة نادي بنغازي الجديدة ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى تجمع الشرطة والنجمة، ويعقبها لقاء بنغازي الجديدة والأهلي طرابلس، والمباراة الثالثة ستجمع الاتحاد والأهلي بنغازي.

- 4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
- حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد
- انطلاق موسم كرة اليد بالكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس

والجمعة ستُقام بقاعة بنغازي الجديدة، آخر مباريات الجولة الثانية وتجمع الهلال والنصر.

وكانت نتائج الجولة الأولى كالآتي:
النصر× المروج: 21 / 17.

الأهلي بنغازي× النجمة: 27 / 25.

تعادل الهلال× بنغازي الجديدة: 28 / 28.

الجزيرة× الاتحاد: 30 / 27.

الأهلي طرابلس × الشرطة 18/ 15.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها
كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا

كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا
واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)
مئوية عوليس

مئوية عوليس
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
جهاز الحضارة الذكي

جهاز الحضارة الذكي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة

سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الودي يتسلم مهامه مديرا لمكتب الرياضة ببلدية سرت
الودي يتسلم مهامه مديرا لمكتب الرياضة ببلدية سرت
طائرة الأهلي طرابلس في صدارة الدوري السداسي
طائرة الأهلي طرابلس في صدارة الدوري السداسي
«كاف» يزف خبرا سعيدا لنادي الاتحاد قبل مجموعات «الكونفدرالية»
«كاف» يزف خبرا سعيدا لنادي الاتحاد قبل مجموعات «الكونفدرالية»
منتخب السلة يختتم معسكر مصر بعد مواجهة الزمالك
منتخب السلة يختتم معسكر مصر بعد مواجهة الزمالك
حارس المدينة السابق يستعيد ذكريات الثمانينيات
حارس المدينة السابق يستعيد ذكريات الثمانينيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
المزيد
4 مباريات اليوم في الجولة الثانية لدوري اليد
4 مباريات اليوم في الجولة الثانية لدوري اليد...
«خليج سرت» يتعاقد مع الغزالي مسعود مدربا لحراس فريقه
«خليج سرت» يتعاقد مع الغزالي مسعود مدربا لحراس فريقه...
مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون عام الرياضة
مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون عام الرياضة...
حارس المدينة السابق يستعيد ذكريات الثمانينيات
حارس المدينة السابق يستعيد ذكريات الثمانينيات...
منتخب السلة يختتم معسكر مصر بعد مواجهة الزمالك
منتخب السلة يختتم معسكر مصر بعد مواجهة الزمالك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط