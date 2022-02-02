«خليج سرت» يتعاقد مع الغزالي مسعود مدربا لحراس فريقه

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تعاقدت إدارة نادي «خليج سرت» الرياضي الثقافي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مع الكابتن الغزالي مسعود القدافي، مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول بالنادي.

ونقل مراسل «بوابة الوسط» من مصادر داخل مجلس إدارة النادي، أن مدة التعاقد مع الغزالي مسعود القذافي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

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وسبق للمدرب الغزالي أن تولى تدريب الحراس بالفريق الأول، وكذلك فريق الأواسط.