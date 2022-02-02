حارس المدينة السابق يستعيد ذكريات الثمانينيات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر جمال الوخي حارس فريق المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، صورة لثلاثة رياضيين من فريق المدينة، تعود إلى الثمانينيات، وهو يتوسطهم.

وضمت الصورة التي نشرها الوخي عبر حسابه على «فيسبوك» النجم الكبير نوري السري، واللاعب المعروف عبدالسلام المغربي، واصفًا علاقتهم بالمميزة.

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يذكر أن فريق المدينة أحرز بطولة ليبيا لكرة القدم العام 1983 من خلال هذا الجيل المميز.

وعاد جمال الوخي إلى تدريب حراس المرمى هذا الموسم بفريق المدينة، وهو من المدربين المعروفين في تدريب الحراس.