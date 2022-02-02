طائرة الأهلي طرابلس في صدارة الدوري السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة العلامة الكاملة في تجمع الدوري السداسي الذي أُقيم في قاعة مصراتة بمشاركة أندية الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي والهلال وأساريا.

وحقَّق الفريق الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة 15 نقطة وتصدر الدور السداسي تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنان وجاءت نتائج الدور السداسي والفرق المتأهلة للدور الرباعي على النحو الآتي:

الأهلي طرابلس في صدارة الترتيب بـ15 نقطة، السويحلي ثانيًا برصيد 11 نقطة، الاتحاد المصراتي 9 نقاط ثالثًا، الأهلي بنغازي 7 نقاط رابعًا، وقد تأهلت الفرق الأربعة إلى الدور الرباعي، وحل في المركز الخامس فريق الهلال بـ3 نقاط، والمركز السادس فريق أساريا بنقطة واحدة.

وستنطلق منافسات الدور الرباعي الإثنين المقبل، وستكون مباريات الدور على النحو الآتي:

الأهلي طرابلس يلتقي الأهلي بنغازي، الساعة الثالثة، الإثنين 7 فبراير، والسويحلي يلتقي الاتحاد المصراتي الساعة الخامسة مساء.

الثلاثاء 8 فبراير، الاتحاد المصراتي يلتقي الأهلي بنغازي الساعة الثالثة، والسويحلي يلتقي الأهلي طرابلس الساعة الخامسة.

الأربعاء 9 فبراير، الأهلي بنغازي يلتقي السويحلي الساعة الثالثة، والأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي الساعة الخامسة مساء.