الودي يتسلم مهامه مديرا لمكتب الرياضة ببلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم سعد امبارك الودي مهامه مديرًا لمكتب الرياضة ببلدية سرت خلفًا للمدير السابق محمد الدروعي الورفلي حسب قرار وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي.

وعُقِد الأربعاء اجتماع موسع ضم رؤساء الأندية الرياضية بسرت بينها نادي خليج سرت والدرجة الثانية والدرجة الثالثة وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الأقسام بالمكتب.

تمحور الاجتماع حول المشاكل التي تواجه عمل الأندية وآلية حلها كما تم مناقشة ومعرفة المشاريع الرياضية والتي توقف العمل بها ما يفوق السنوات العشر وكيفية التنسيق مع جهاز تطوير المراكز الإدارية في إكمال العمل المتبقي بها.

من بين تلك المشاريع مشروع استكمال المدينة الرياضية بسرت وملاعب أندية خليج سرت وأندية الفروسية الشعبية.

اجتماع مكتب الرياضة ببلدية سرت. (فيسبوك)