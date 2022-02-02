انطلاق ملتقى مراقبي كرة القدم.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلق، اليوم الأربعاء، بالأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس، ملتقى مراقبي مباريات كرة القدم بالمنطقة الغربية، تحت إشراف وتنظيم لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويتضمن البرنامج محاضرة في اللوائح المعمول بها في الاتحاد الليبي لكرة القدم، فضلا عن الكشوفات الطبية وامتحانات في قانون لعبة كرة القدم، كما أن هناك ملتقيات مماثلة للمراقبين غدا الخميس.

تتضمن الملتقيات مراقبي كرة القدم بمصراتة، والأحد ملتقى بمنطقة سيدي حسين ببنغازي لمراقبي بنغازي وخليج سرت، أما الإثنين فيشهد ملتقى بمدينة درنة لمراقبي طبرق والجبل الأخضر، والثلاثاء يختتم البرنامج بملتقى المنطقة الجنوبية.