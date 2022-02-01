Atwasat

«الأهلي طرابلس» يعبر «الأمواج الزرقاء»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 01 فبراير 2022, 10:10 مساء
«الأهلي طرابلس» يعبر «الأمواج الزرقاء»
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
alwasat radio

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، على نظيره «الأمواج الزرقاء»، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق «الأهلي طرابلس»، صالح الطاهر (هدفين)، ومحمد الطبال (هدفين)، ومعتز المهدي (هدفًا).

- 6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
- استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
- صفقات «شتوية» مهمة لـ«الأهلي طرابلس» خلال معسكر مصر

وتأتي هذه المباراة الودية قبل تحول فريق «الأهلي طرابلس» إلى مصر للدخول في معسكر خارجي استعدادًا لمواجهة فريق «بيرميداز» المصري، في أولى مباريات دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»، في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.

وعزز فريق «الأهلي طرابلس»، صفوفه بعدة محترفين دوليين ومحليين لتقديم مستوى طيب في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي ومرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي
نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي
اتحاد الكرة الليبي يفرض عقوبات وغرامات مع اعتماد نتائج دوري الدرجة الأولى
اتحاد الكرة الليبي يفرض عقوبات وغرامات مع اعتماد نتائج دوري ...
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب ...
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
المزيد
«الأهلي طرابلس» يعبر «الأمواج الزرقاء»
«الأهلي طرابلس» يعبر «الأمواج الزرقاء»...
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في ......
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط