«الأهلي طرابلس» يعبر «الأمواج الزرقاء»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، على نظيره «الأمواج الزرقاء»، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق «الأهلي طرابلس»، صالح الطاهر (هدفين)، ومحمد الطبال (هدفين)، ومعتز المهدي (هدفًا).

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وتأتي هذه المباراة الودية قبل تحول فريق «الأهلي طرابلس» إلى مصر للدخول في معسكر خارجي استعدادًا لمواجهة فريق «بيرميداز» المصري، في أولى مباريات دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»، في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.

وعزز فريق «الأهلي طرابلس»، صفوفه بعدة محترفين دوليين ومحليين لتقديم مستوى طيب في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي ومرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز.