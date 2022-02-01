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المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 01 فبراير 2022, 07:55 مساء
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
المنتخب الليبي يفوز في مباراته الودية الثانية على المنتخب الكويتي (2-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن أيام «فيفا داي». (الإنترنت)
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فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مباراته الودية الثانية، على شقيقه المنتخب الكويتي، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن أيام «فيفا داي»، التي تأتي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة هدف دون مقابل لصالح المنتخب الوطني، وكانت السيطرة لـ«فرسان المتوسط» طيلة هذا الشوط، حيث أُتيحت فرص بالجملة وتصدى حارس الكويت لها، حتى ترجم لاعب المنتخب عمر الخوجة الفرص إلى هدف في الدقيقة 24.

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وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة على وسط الملعب من جانب المنتخب الوطني، كما أن المنتخب الكويتي تحرر من اللعب وأصبح يضغط بشكل قوي في الهجوم، وتصدى حارس المنتخب الوطني معاذ اللافي لعدة فرص.

ومن هجمة منسقة بين عمر الخوجة ونور الدين القليب ومعاذ عيسى سجل اللاعب الشاب فاضل سلامة هدف المباراة الثاني للمنتخب الوطني، لتنتهي المباراة بفوز معنوي للمنتخب الليبي بنتيجة هدفين دون مقابل.

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