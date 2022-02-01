بث مباشر «WTV».. مباراة «ليبيا 1 - 0 الكويت) الودية

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الودية الثانية أمام المنتخب الكويتي في الكويت؛ في إطار استعدادات الكويت وليبيا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وسبق وأجرى المنتخب الوطني الليبي مباراة ودية السبت الماضي في الكويت أيضًا، انتهت لصالح المنتخب الكويتي بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتنقل قناة الوسط «WTV» الفضائية المباراة، كما تبث مباشرة عبر موقع «بوابة الوسط»، وصفحتها على منصة «فيسبوك».

ويترقب الشارع الكروي الليبي أن يقدم منتخب «فرسان المتوسط» مردودًا إيجابيًّا يعوض الإخفاق في مباراته الأولى.