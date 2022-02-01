Atwasat

نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 01 فبراير 2022, 12:27 مساء
نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي
المدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي. (فيسبوك)
alwasat radio

واصل فريق الكوكب السعودي تحت 13عاما، تحقيق نتائجه الإيجابية، تحت إشراف مدربه الليبي جمال بنور، مسجلا الفوز في 11 مباراة على التوالي.

تُوِّج الكوكب في المرحلة الأولى بكأس بطولة مدينة الخرج مسجلا عشرة انتصارات متتالية دون هزيمة أو تعادل كانت نتائجها:

الفوز على نادي الشرق ذهابا (5-1) وإيابا (8-2)
الفوز على السد ذهابا (2-1) وإيابا (4-3)
الفوز على الشعلة في ديربي مدينة الخرج ذهابا (5-1) وإيابا )4-2)
الفوز على  السلمية ذهابا (4-3) وإيابا (5-1)
الفوز على العين ذهابا (4-1) وإيابا (5-1)

وتأهل الكوكب إلى المرحلة الثانية على مستوى المملكة والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي الدور 32 حقق الكوكب فوزا عريضا على عكاظ بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه الكوكب السبت المقبل فريق العدالة في دور الـ16، كما يشار إلى أن براعم الكوكب تمكنوا من تسجيل 50 هدفا في 11 مباراة بمعدل فاق 4.5 هدف في كل مباراة، ويتصدر نجم الكوكب الموهبة عبدالرحمن السفياني قائمة الهدافين بـ19هدفا.

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت بكامل ملحقاتها (صور)
وصول أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت بكامل ملحقاتها (صور)
«المسابقات» تكشف مواعيد ومباريات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي الممتاز
«المسابقات» تكشف مواعيد ومباريات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي ...
«كاف» يرفع الحظر عن ملعب أوليمبي قبل مباراة الكاميرون ومصر في الأمم الأفريقية بعد حادث تدافع دامي
«كاف» يرفع الحظر عن ملعب أوليمبي قبل مباراة الكاميرون ومصر في ...
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
المزيد
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور ......
اتحاد الكرة الليبي يفرض عقوبات وغرامات مع اعتماد نتائج دوري الدرجة الأولى
اتحاد الكرة الليبي يفرض عقوبات وغرامات مع اعتماد نتائج دوري ......
نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي
نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي...
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد...
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط