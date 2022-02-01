نتائج مميزة للمدرب الليبي جمال بنور مع الكوكب السعودي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق الكوكب السعودي تحت 13عاما، تحقيق نتائجه الإيجابية، تحت إشراف مدربه الليبي جمال بنور، مسجلا الفوز في 11 مباراة على التوالي.

تُوِّج الكوكب في المرحلة الأولى بكأس بطولة مدينة الخرج مسجلا عشرة انتصارات متتالية دون هزيمة أو تعادل كانت نتائجها:

الفوز على نادي الشرق ذهابا (5-1) وإيابا (8-2)

الفوز على السد ذهابا (2-1) وإيابا (4-3)

الفوز على الشعلة في ديربي مدينة الخرج ذهابا (5-1) وإيابا )4-2)

الفوز على السلمية ذهابا (4-3) وإيابا (5-1)

الفوز على العين ذهابا (4-1) وإيابا (5-1)

وتأهل الكوكب إلى المرحلة الثانية على مستوى المملكة والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي الدور 32 حقق الكوكب فوزا عريضا على عكاظ بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه الكوكب السبت المقبل فريق العدالة في دور الـ16، كما يشار إلى أن براعم الكوكب تمكنوا من تسجيل 50 هدفا في 11 مباراة بمعدل فاق 4.5 هدف في كل مباراة، ويتصدر نجم الكوكب الموهبة عبدالرحمن السفياني قائمة الهدافين بـ19هدفا.

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)

فريق الكوكب السعودي. (فيسبوك)