الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

يترقب الوسط الرياضي الليبي تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس بخصوص بطلان انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم وإلغاء ما صدر عنها والتي جرت قبل قرابة عام في مدينة طبرق.

ويدور جدل قانوني حول حق تدخل القضاء في الهيئات والاتحادات الرياضية، كما أن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم له حق الاستئناف والطعن في القرار.

فيما يرى مختصون أن القضاء له حق التدخل القانوني، لأنه جانب إداري فيما يرى آخرون أن الجمعية العمومية للاتحاد هي السلطة العليا وليس القضاء، ليدور جدل قانوني مستمر في الرياضة وسط قضايا مشابهة لم تنفذ.

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

يذكر أن سبب رئيسي من أسباب قرار بطلان الانتخابات هو شكوى المرشح لمنصب الرئيس أنور الطشاني الذي منع من دخول الانتخابات رغم أن له قرار قضائي يخول له المشاركة في انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم.