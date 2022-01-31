«المسابقات» تكشف مواعيد ومباريات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الانطلاق الأربعاء 9 فبراير بمباراة الصداقة وشباب الجبل على أرضية ملعب بنينا ببنغازي، والخميس 10 فبراير ستقام مباراتان، الأولى يستضيف فيها الأهلي بنغازي فريق خليج سرت على ملعب بنينا، والثانية يحل الهلال ضيفا على التعاون بملعب أجدابيا.



الجمعة 11 فبراير، دارنس يحل ضيفا على النصر بملعب بنينا، أما السبت 12 فبراير، ستقام مباراتان، ملعب الجميل سيشهد لقاء المدينة والخُمس، والمحلة يحل ضيفا على الأولمبي بملعب الزاوية.

الأحد 13 فبراير، يشهد ملعب مصراتة ديربي المدينة بين السويحلي والاتحاد المصراتي، بينما أُجلت مباراتا الاتحاد وأبوسليم، والأهلي طرابلس والشط، لارتباط ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس بدوري المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».