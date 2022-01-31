وصول أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت بكامل ملحقاتها (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مكتب الرياضة بسرت وصول أرضية المدينة الرياضية بسرت، بملحقاتها كافة والمتمثلة في العشب الصناعي الجديد، بحسب المواصفات الحديثة.



وأوضح مكتب الرياضة لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، أن من بين الملحقات المستلمة «كراسي البدلاء والمرامي والقومة الخفيفة التي توضع فوق العشب الصناعي»، وجميعها ضمن ملحقات ملعب المدينة الرياضية بسرت.

ومن المنتظر أن تبدأ شركة «الاتفاق» للمقاولات العامة في تركيب كامل التجهيزات في أقرب وقت.



ويشار إلى أن المدينة الرياضية بسرت ومرافقها تجري صيانتها من قِبل الشركة المنفذة برعاية وزارة الرياضة بالحكومة وبقيمة مالية تقدر بأكثر من 1.5مليون دينار.

أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت. (فيسبوك)

أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت. (فيسبوك)

أرضية ملعب المدينة الرياضية بسرت. (فيسبوك)