اجتماع أمانة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد عضو أمانة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، محمد الفروجي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، أن الاجتماع التقابلي الذي عُقد في اليومين الماضيين بين أمانة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي ومجلس إدارته شهد مناقشة عدة قضايا وموضوعات.

شهد الاجتماع عديد المواضيع التي تهم النادي ومن بينها، الوضع المالي للنادي، وأداء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، ووضعية ومستوى الأداء للألعاب الجماعية بالنادي على صعيد كرة القدم والسلة واليد والكرة الطائرة، إضافة إلى موضوع البنى التحتية للنادي ومن بينها استكمال صالة الألعاب الجماعية.