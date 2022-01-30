«بوابة الوسط» تعرض مواعيد مواجهات الأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستهل فريق «الأهلي طرابلس» الأول لكرة القدم مشواره في دوري المجموعات لكأس «الكونفدرالية» الأفريقية بمباراته الافتتاحية أمام نادي «بيراميدز» المصري على ملعب الدفاع الجوي، الأحد الموافق 13 فبراير المقبل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قيادة المباراة لطاقم تحكيم جزائري مكون من حكم أول مهدي عبيد ويساعده أكرم زهروني ومحمد سراج، فيما أُسندت مهمة مراقبة المباراة للسوداني أحمد أبوبكر.

وسوف يقيم الفريق معسكرًا خارجيًّا بمصر في الثالث من فبراير يستمر حتى موعد المباراة، وسيلتقي «الأهلي طرابلس» في العشرين من نفس الشهر مع فريق «الصفاقسي» التونسي في ملعب بنينا في تمام الساعة التاسعة مساءً في ثاني مباريات دوري المجموعات.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)