طائرة الأهليين والسويحلي والاتحاد المصراتي في المربع الذهبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ثلاث مباريات في الجولة الرابعة للدور السداسي في بطولة ليبيا للكرة الطائرة، أسفرت عن النتائج التالية:

فاز «الأهلي بنغازي» على «أساريا» بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-19، 25-23، 20-25، 25-21).

وفاز «السويحلي» على «الهلال» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25-18، 25-20، 25-14).

وفاز «الأهلي طرابلس» على «الاتحاد المصراتي» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25-23، 25-19، 25-20).

الترتيب بعد الجولة الرابعة

الأهلي طرابلس 12 نقطة.

السويحلي 11 نقطة.

الأهلي بنغازي 7 نقاط.

الاتحاد المصراتي 6 نقاط.

الهلال وأساريا دون نقاط.

مباريات الجولة الخامسة والأخيرة

ستقام، اليوم الأحد، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ثلاث مباريات في الجولة الخامسة والأخيرة من الدوري السداسي، المباراة الأولى ستجمع «أساريا» مع «الهلال»، وتعقبها مباراة «الاتحاد المصراتي» و«الأهلي بنغازي»، والمباراة الثالثة والختامية ستجمع «الأهلي طرابلس» و«السويحلي».

يشار إلى أن فرق «الأهلي طرابلس» و«السويحلي» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد المصراتي»، ضمنت التأهل إلى المربع الذهبي، وسيقام بينها دوري من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) بنظام التجمع، والفريق الأكثر نقاطًا من التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم 2021-2022.