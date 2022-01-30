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حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 30 يناير 2022, 02:35 مساء
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى
الشلماني والطشاني. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، أنور الطشاني، صدرو حكم قضائي من محكمة جنوب طرابلس يقضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي جرت في طبرق شهر مارس الماضي.
 
وقال الطشاني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «إن انتخابات اتحاد الكرة الليبي وكل ما صدر عنها يعتبر ملغى ولايعتد به».
وكان أنور الطشاني قد تم استبعاده من الترشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم بقرار من لجنة طعون الانتخابات، وسبق له أن ترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم في العام 2013.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، انتقد في وقت سابق سعي المنافسين له للشكوى أمام القضاء الليبي ومحكمة الكأس الدولية في سويسرا، مستغربًا عدم قبولهم نتائج الانتخابات التي جرت، حسب وصفه، «بروح رياضية وفي نزاهة تامة».

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