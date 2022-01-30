«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بمشاركة 47 فريقًا، موزعة على 7 مجموعات، وبعد 5 جولات في المجموعات الأربع الأولى، و4 جولات في المجموعات 5، 6، 7، جاء الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى

يتصدرها «الهلال» بـ10 نقاط، ويليه «القرضابية» 8، و«النهضة» 7، و«الشرارة» 6، و«المهدية» 5، و«الأمل» 4.

المجموعة الثانية

يتقاسم صدارتها فريقا «القيروان» و«الصقور» بـ9 نقاط لكل منهما، ويليهما «البرانس» 8، و«الأفريقي» 6، و«الأندلس» 5، و«نسور مرتوبة» 5، و«المنار» 5، و«المختار» 4.

المجموعة الثالثة

يتصدرها فريقا «وفاق أجدابيا» و«نجوم بنغازي» بـ10نقاط، لكل منهما، ويليهما «السواعد» 7، و«شمال بنغازي»7، و«الأنوار» 6، و«الوحدة بنغازي» 1.

المجموعة الرابعة

يتصدرها «المروج» 13 نقطة، ويليه «النجمة» 8، و«النجوم» 6، و«الطيران» 6، و«بنغازي الجديدة»4، و«السد» 2.

المجموعة الخامسة

يتصدرها «الشرطة» بـ12 نقطة، يليه «البشائر» 8، و«أبي الأشهر»6، و«الجزيرة» 4، و«الجمارك» 4، و«الوحدة» 2.