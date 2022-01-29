«بوابة الوسط» تستعرض مواجهتي دور الـ8 بـ«الأمم الأفريقية» بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يطمح منتخب الكاميرون إلى إنهاء مغامرة غامبيا على ملعب «جابوما» في دوالا في النسخة الثالثة والثلاثين لبطولة الأمم الأفريقية، المقامة على أرضه، وبلوغ دور الأربعة، عندما يتقابلان في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم السبت، كما يواجه منتخب تونس نظيره البوركيني في الدور ربع النهائي، على ملعب «رومدي أدجيا» في غاروا، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

سبق وتقابل منتخب تونس أمام بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، بعدما خرج على يد المنتخب البوركيني في نسختي 1998 على أرض الأخيرة (7-8) بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، و2017 في الغابون بثنائية نظيفة.

وتأمل تونس، الساعية إلى اللقب الثاني في تاريخها بعد الأول على أرضها العام 2004، تأكيد عرضها الرائع في ثمن النهائي عندما أطاحت نيجيريا، الوحيدة صاحبة العلامة الكاملة في الدور الأول، بفوزها عليها بهدف، وتحقيق انتصارها الأول على بوركينا فاسو في خمس مواجهات رسمية، حيث التقيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2010 وفازت بوركينا (2-1) في رادس وتعادلا سلبًا في واغادوغو.

وتطمح الكاميرون، المضيفة، إلى وقف مغامرة غامبيا عندما تلاقيها على ملعب «جابوما» في دوالا، وهي المباراة الأخيرة على ملعب دوالا الذي واجه انتقادات كثيرة من عديد المنتخبات بسبب عشبه السيئ.