قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة ليبيا والكويت

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» استديو تحليليًّا لمباراة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الودية أمام الكويت في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت.

ويواجه منتخب ليبيا وديًّا منتخب الكويت في العاصمة الكويت، مرتين ضمن أجندة «أيام فيفا»، الأولى اليوم السبت التاسع والعشرين من يناير الجاري، والثانية يوم الثلاثاء المقبل الأول من فبراير.

وتحتسب نتائج المباراتين ضمن تقييمات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وتؤثر على نتائج ترتيب المنتخبات في النشرة الشهرية التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتنقل قناة الوسط «WTV» المباراة، كما تبث مباشرة عبر صفحتها على منصة «فيسبوك»، ويسبقها استديو تحليلي يقدمه مؤيد اسكندر، رفقة عدد من الخبراء والمحللين الرياضيين.

وتبث قناة الوسط على التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6، والتردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7.