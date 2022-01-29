«بوابة الوسط» تكشف أحدث اعتمادات وعقوبات وغرامات الاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي القرار رقم 41 والذي اعتمدت فيه مادته الأولى النتائج المسجلة في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وذلك على النحو الآتي:

الأخضر × دارنس (3-0)

الصداقة × خليج سرت (1-0)

التعاون × التحدي (1-0)

شباب الجبل × الهلال (0-0)

الأهلي بنغازي × النصر (1-0)

الخمس × الشط (4-2)

الأهلي طرابلس × أبوسليم (2-0)

الاتحاد × السويحلي (0-0)

المدينة × المحلة (2-0)

الاتحاد المصراتي × الأولمبي (1-1)

بطاقات الإنذار

وفي المادة الثانية تم اعتماد 43 بطاقة إنذار صفراء، 21 بطاقة بالمجموعة الأولى و22 بطاقة صفراء بالمجموعة الثانية.

عقوبات الرياضيين

إيقاف لاعب خليج سرت مبروك أحمد خليفة خمس مباريات مع تغريمه ماليًا 3000 دينار.

عقوبات المرافقين

إيقاف مساعد مدرب نادي خليج سرت مباراة واحدة مع غرامة 300 دينار، مع إيقاف إداري التحدي علي عبدالله العماني 4 مباريات مع غرامة 1500 دينار.