حسام الطيب يتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، أمس الجمعة، على بطولة ليبيا للتنس الأرضي للكبار، التي أشرف عليها وينظمها الاتحاد الليبي للتنس، بمشاركة 16 لاعبًا، وجاء الترتيب النهائي على النحو الآتي:

تُوّج اللاعب حسام الطيب بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب محمد المهدي بمجموعتين لصفر (6-4،6-4) ونال اللاعب محمد المهدي الميدالية الفضية، كما نال محمد الرقيق الميدالية البرونزية وجاء اللاعب إبراهيم الشتيوي في الترتيب الثالث مكرر.

وتُوّج اللاعبان حسام الطيب ومحمد الجمل بكأس وذهبية بطولة الزوجي ونال الميدالية الفضية اللاعبان محمد الطيب وأحمد سلطان والميدالية البرونزية اللاعبان هاشم الفزاني ومحمد العبيدي.

وفي بادرة وفاء من اتحاد اللعبة، تم تكريم رئيس اتحاد طرابلس للتنس علي قشوط لأسرة الراحل خميس مضوة، تقديرًا لدوره المتميز في نشر اللعبة وتطويرها.

جانب من بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (إنترنت)

جانب من بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (إنترنت)

جانب من بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (إنترنت)

جانب من بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (إنترنت)

جانب من بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (إنترنت)