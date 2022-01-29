فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت، أمس الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية 3 مباريات في الجولة الثالثة للدور السداسي، ببطولة ليبيا للكرة الطائرة، أسفرت عن فوز الأهلي طرابلس على أساريا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-20، 25-16، 28-26).

أيضًا فاز السويحلي على الاتحاد المصراتي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (22-25، 25-21، 25-19، 25-21).

وفاز الأهلي بنغازي على الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-19، 25-27، 25-19، 25-22).

الترتيب بعد الجولة الثالثة

الصدارة الأهلي طرابلس برصيد 9 نقاط، ويلاحقه السويحلي بـ8 نقاط، والاتحاد المصراتي 6 نقاط، والأهلي بنغازي 4 نقاط، وباقٍ الهلال وأساريا دون نقاط.

مباريات الجولة الرابعة

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، بصالة مصراتة للألعاب الرياضية مع 3 مباريات في الجولة الرابعة لسداسي الطائرة.

المباراة الأولى ستجمع أساريا والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الهلال والسويحلي، والمباراة الثالثة ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

وغدًا الأحد، تقام آخر 3 مباريات في الدور السداسي، المباراة الأولى ستجمع الهلال وأساريا، وتعقبها مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة ستجمع السويحلي والأهلي طرابلس.