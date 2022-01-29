Atwasat

فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 29 يناير 2022, 12:38 مساء
فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

أقيمت، أمس الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية 3 مباريات في الجولة الثالثة للدور السداسي، ببطولة ليبيا للكرة الطائرة، أسفرت عن فوز الأهلي طرابلس على  أساريا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-20، 25-16، 28-26).

أيضًا فاز السويحلي على الاتحاد المصراتي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (22-25، 25-21، 25-19، 25-21).

وفاز الأهلي بنغازي على الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-19، 25-27، 25-19، 25-22).

الترتيب بعد الجولة الثالثة  
الصدارة الأهلي طرابلس برصيد 9 نقاط، ويلاحقه السويحلي بـ8 نقاط، والاتحاد المصراتي 6 نقاط، والأهلي بنغازي 4 نقاط، وباقٍ الهلال وأساريا دون نقاط.

مباريات الجولة الرابعة
ويتجدد الموعد، اليوم السبت، بصالة مصراتة للألعاب الرياضية مع 3 مباريات في الجولة الرابعة لسداسي الطائرة.

المباراة الأولى ستجمع أساريا والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الهلال والسويحلي، والمباراة الثالثة ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

وغدًا الأحد، تقام آخر 3 مباريات في الدور السداسي، المباراة الأولى ستجمع الهلال وأساريا، وتعقبها مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة ستجمع السويحلي والأهلي طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المخابرة» في الدور النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم
«المخابرة» في الدور النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير ...
بارتي تحرز أول لقب كبير على أرضها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
بارتي تحرز أول لقب كبير على أرضها في بطولة أستراليا المفتوحة ...
فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة
فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات...
المزيد
«بوابة الوسط» تكشف أحدث اعتمادات وعقوبات وغرامات الاتحاد الليبي لكرة القدم
«بوابة الوسط» تكشف أحدث اعتمادات وعقوبات وغرامات الاتحاد ......
حسام الطيب يتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس (صور)
حسام الطيب يتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس (صور)...
منتخب ليبيا لكرة السلة يحقق فوزه الودي الثاني في مصر قبل البطولة العربية بالإمارات
منتخب ليبيا لكرة السلة يحقق فوزه الودي الثاني في مصر قبل ......
فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة
فوز «الأهليان» والسويحلي في سداسي الطائرة...
بارتي تحرز أول لقب كبير على أرضها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
بارتي تحرز أول لقب كبير على أرضها في بطولة أستراليا المفتوحة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط