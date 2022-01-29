بارتي تحرز أول لقب كبير على أرضها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا في كرة المضرب، أول لقب كبير على أرضها بتتويجها، اليوم السبت، في أستراليا المفتوحة على حساب الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2).

وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي (25 عامًا)، بعد رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021، لتصبح أول أسترالية متوجة على أرضها في 44 عامًا، بحسب «فرانس برس».

وبلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا، أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الأميركية ماديسون كيز المصنفة 51، بسهولة 6-1، 6-3.