اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

القاهرة - بوابة الوسط

في الوقت الذي تقام فيه بطولة الأمم الأفريقية الـ33 بالكاميرون، وتستعد القارة السمراء للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022» في مارس المقبل، وكلتاهما ودع منتخب ليبيا الأول لكرة القدم أجواءها مؤخراً، إلا أنه يستعد للظهور الودي أمام منتخب الكويت في العاصمة الكويت.

وتترقب جماهير الكرة الليبية منتخب «فرسان المتوسط»، قبل مواجهتين تم الاتفاق عليهما أمام الشقيق العربي وممثل الكرة الآسيوية، حيث يتقابل المنتخبان ضمن أجندة «أيام فيفا»، يومي التاسع والعشرين من يناير الجاري، والأول من فبراير المقبل. وتحتسب نتائج المباراتين ضمن تقييمات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وتؤثر على نتائج ترتيب المنتخبات في النشرة الشهرية التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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وتشهد قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي الكويت تواجد فاضل سلامة لاعب «الأهلي بنغازي»، والمهدي الكوت من «الأخضر»، ومعاذ المنصوري حارس مرمى «أبوسليم»، ويوسف فايق وطارق ابشارة لاعبي نادي «الأولمبي»، للمرة الأولى، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 23 لاعبا.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، لتضم في مجملها معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري ومعتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التربي وعلي يوسف وجمعة بورقيقة والمهدي الكوت وفاضل سلامة وأحمد المقصي وعمر الخوجة والشامخ العبيدي ومأب شكري ومحمد التهامي ونورالدين القليب وطارق بشارة ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني وأنس المصراتي ومعاذ عيسى ويوسف فائق».

ترقب لموقف خافيير كليمنتي

الترقب الأهم والمنتظر، سيكون للإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد أن ألمح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني، إلى إمكانية إقصائه وإقالته نهائياً من منصبه دون رجعة، إذا لم يلتزم كليمنتي بالحضور إلى ليبيا، ليزيد الأمور تعقيداً حول مستقبله مع «فرسان المتوسط»، خصوصاً أن عقده ممتد حتى نهاية العام الجاري 2022.

وسبق وعقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعاً، بمدينة البيضاء برئاسة رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني وأعضاء المجلس، وقال الشلماني: «جرى الاتفاق على استدعاء مدرب المنتخب الوطني كليمنتي في بداية العام لوضع النقاط على الحروف معه، لأننا سبق لنا أن استدعيناه عدة مرات، وهو يطلب التأجيل، إن كان لا يلبي هذا الاستدعاء سيُجرى تطبيق بنود العقد، ويمكن فسخ العقد معه بالتراضي، والبحث عن مدرب على مستوى عالٍ بالتنسيق مع المختصين؛ لأن المدير الفني يتحمل مسؤولية تطوير كرة القدم الليبية، ونحن لم نأتِ به من فراغ، ولكن بعد التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة القدم الليبية، ابتداءً من الفئات السنية إلى المنتخب الأول».

وأكد الشلماني محاسبة أي مدرب، وأن فترة خافيير كليمنتي الحالية لابد أن تخضع للتقييم والمحاسبة، حيث سبق وجرى التأكيد عليه بأن المعسكرات المقبلة لن تكون إلا في ليبيا، وعليه أن يقدر ظروف ليبيا ويعمل من داخلها، مضيفاً: «لم تكن نتائجنا مميزة في السابق، ولم نصل إلى كأس العالم حتى يجري انتقادنا بهذه الطريقة، وهناك من يحارب اتحاد الكرة، ومن لا يريد كرة قدم في ليبيا».

وداع مخيب للآمال

ودع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ثلاثة محافل مهمة في 2021، ليغيب «فرسان المتوسط» عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم في 18 ديسمبر الماضي، وفاز باللقب المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022، وأخيراً المرحلة الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، المقرر إقامتها بين عشرة منتخبات في القارة السمراء خلال مارس المقبل.

واحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضاً عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

وتراجع «فرسان المتوسط» عن البداية القوية التي حصدوا فيها ست نقاط بالفوز على الغابون ثم أنغولا، إلا أن خسارتين أمام مصر في الجولتين الثالثة والرابعة ذهاباً وإياباً بهدف في الإسكندرية، ثم بثلاثية في بنغازي، تسببتا في إيقاف نشاط «الفرسان» قليلاً، قبل تلقي خسارة ثالثة أمام الغابون، ثم تعادل أخير مع أنغولا، كما ظهر المنتخب الليبي دون المستوى مع توالي مباريات التصفيات، في انعكاس لحالة الضعف الفني الذي عاشه «فرسان المتوسط» مع الإسباني خافيير كليمنتي، وتحديداً في ولايته الثانية، كونه صاحب الإنجاز الأبرز والأوحد في سماء كرة القدم الليبية، عندما قاد الفريق الوطني نحو الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان 2014» في ولايته الأولى.

قرعة تصفيات 2023

وشهدت مدينة دوالا، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، قرعة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة 2023، التي تنتظرها الكرة الليبية للتعويض، وسيقام الدور التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب، عبر مباريتين (ذهاباً وإياباً) تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى، وفقاً لتصنيف «فيفا».

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وتصعد الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، وستشهد الجولة التمهيدية الفرق الـ12 الأقل تصنيفاً، وسيتم تقسيمها إلى مستويين، ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى ضد الفرق الستة الأقل تصنيفاً على أن تكون مباريات الإياب على ملعب الأول، وبعدها سينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى الـ42 فريقاً المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.

وتصنيف منتخبات الدور التمهيدي، في المستوى الأول: ليسوتو، إيسواتيني، بوتسوانا، غامبيا، جنوب السودان، موريشيوس.. أما المستوى الثاني: تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشيل، إريتريا. كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل، بالتزامن مع المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم «قطر 2022».