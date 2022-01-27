«المخابرة» في الدور النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت صباح الخميس مباراة النصف نهائي للدوري التنشيطي، لوحدات الجيش الليبي بتنظيم وإشراف نادي الاتحاد العسكري.

وجمعت مباراة اليوم إدارة المخابرة وفريق هيئة التنظيم والإدارة، على أرضية ملعب الاتحاد العسكري، والتي انتهت بتفوق فريق إدارة المخابرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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ويلتقي في المباراة النهائية للدوري التنشيطي فريق إدارة المخابرة مع رئاسة حرس الحدود.

والمباراة الترتيبية ستكون بين فريقي هيئة التنظيم والإدارة ورئاسة أركان القوات البرية على الترتيب الثالث والرابع، ويحدد موعد المباراة النهائية وموعد المباراة الترتيبية الأسبوع المقبل.