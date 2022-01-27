نتائج ربع نهائي بطولة ليبيا للتنس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس، بطولة ليبيا للتنس لفئة الكبار بمشاركة 16 لاعبًا، وجاءت آخر النتائج المسجلة كالتالي:

الدور الربع نهائي فردي

فوز محمد المهدي على محمود الطيب بمجموعتين لصفر (7/ 5 ، 7/ 5).

- 16 لاعبا في بطولة ليبيا للتنس

- خسارة الليبيين المهدي وموحان في نخبة التنس العربي

- الليبي إبراهيم الشتيوي يصل نصف نهائي التنس الأفريقي

فوز إبراهيم الشتوية سفيان بادي بمجموعتين لصفر (6/ 3، 6/ 2).

فوز حسام الطيب على محمد الجمل بمجموعتين لواحدة كانت نتائجها (2/ 6، 6/ 4، 10/ 8).

فوز محمد الرقيق على هاشم الفزاني بمجموعتين لصفر (6/ 1، 6/ 2).

مبارتا النصف نهائي

في الدور النصف نهائي لبطولة الفردي محمد المهدي يلتقى إبراهيم الشتيوي، وحسام الطيب يتبارى مع محمد الرقيق.

والخاسران من المبارتين يلتقيان في مباراة تحديد الترتيب الثالث، والفائزان يلتقيان لتحديد المتوج بالبطولة.

نتائج مباريات الزوجي

فوز الثنائي محمد المهدي ومحمد الرقيق على عبدالخالق نصرات وعبدالهادي محمد بمجموعتين لصفر (6/ 2، 6/ 1).

فوز الثنائي محمد سلطان وأحمد الطيب على محمود الطيب وأحمد سلطان بنتيجة مجموعتين لصفر (7 /5، 7/ 5).

فوز الثنائي هاشم الفزاني ومحمد العبيدي على محمد العمامي وصالح الرقيق بمجموعتين لواحدة كانت نتائجها: (4/ 6، 6/ 4، 10/ 6).

فوز الثنائي محمد الجمل وحسام الطيب على الثنائي سفيان بادي وإبراهيم الشتيوي بمجموعتين لصفر (6 /4، 6/ 3).